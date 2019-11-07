صور.. 5 أشقاء يطورون أضخم مول بسوهاج بتمويل جهاز تنمية المشروعات

سوهاج – عمرو خلف

نجاح كبير حققه 5 أشقاء بمحافظة سوهاج بعد تطوير مول بداخله جميع متطلبات واحتياجات الأسرة بتمويل 2 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والمول عبارة عن 5 طوابق بداخل أقسام أدوات منزلية وتجهيز عرائس ومفروشات وملابس وألعاب الأطفال وأدوات التجميل فالمول بداخله 20 نشاطا من احتياجات ومستلزمات الأسر فى سوهاج بأسعار مخفضة، ولم يلتفت الأشقاء الخمسة إلى الوظائف الحكومية فى يوم ما بل أرادوا أن يكملوا مسيرة والدهم فى التجارة وقاموا بتطوير هذه التجارة والتى بدأت منذ سنوات طويلة بافتتاح هذا المول الضخم بتمويل من جهاز تنمية المشروعات، وأصبحوا يعملون على نطاق واسع.

الأشقاء محمد على 37 سنة وأشقائه احمد ومحمود ومصطفى وإسلام رغم حصولهم على مؤهلاتهم وخاصة مصطفى، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة، إلا أنهم أصروا أن يكملوا نشاط والدهم والذى بدأه منذ سنوات طويلة بافتتاح محل فى البداية للعب الأطفال ثم قاموا بتطوير النشاط على مستوى كبير وضخم بالمحافظة ولم ينتظروا الوظائف الحكومية بل قرروا استكمال مشروع والدهم وقاموا بتطوير المشروع على مستوى عالى وتوجهوا على الفور دون تردد إلى جهاز تنمية المشروعات بسوهاج للحصول على قرض 2 مليون جنيه وقدم لهم الجهاز جميع التسهيلات فى الحصول على القرض ليواصلوا رحله نجاحهم خاصة وان المول يضم كل احتياجات الأسرة وأسعار مخفضة.

التقى "اليوم السابع" ببعض الأشقاء الخمسة داخل المول بسوهاج ليرووا قصص نجاحهم بمساعدة جهاز تنمية المشروعات حيث قال محمد على 37 سنة أن افتتاح المول كان منذ سنوات قليلة وحصلوا على القرض من جهاز تنمية المشروعات بكل سهولة ويسر وكانت نقطة تحول لهم حيث يضم المول جميع ما تحتاجه الأسرة بأسعار مخفضة من ملابس أطفالى وحريمى وأدوات منزلية ولعب أطفال ومفروشات وتجهيز العرائس وأدوات التجميل أيضا.

ويواصل محمد حديثه قائلا: نعمل جميعا الأشقاء الخمسة فى المول ولدينا 30 عاملا، حيث يوجد تخفيضات بأسعار الجملة فنحن جميعا كان كل هدفنا وطموحنا فى يوم ما أن نفتتح مول ضخم يضم جميع المستلزمات ولدينا 20 نشاطا داخل المول وحققنا نجاحا باهرا فى ذلك، حيث إن المهنة توارثناها أبا عن جد بداية من عام 1934 وحتى الآن وقمنا بتطوير المشروع.

فيما قال مصطفى أنه حصل على بكالوريوس الهندسة ولم يعمل فى مهنته بل اتجه إلى توسيع وتطوير تجارة والده بمساعدة أشقائه الآخرين ولكل شخص منهم دور بارز فى تطوير وتوسيع المشروع على مستوى كبير فكان لديهم طموح فى يوم من الأيام أن يفتتحوا مول ضخما يشمل ويضم كل شىء، وكل هدفهم النجاح ولكم تكن النقود عائقا بالنسبة لهم خاصة عندما توجهوا لجهاز تنمية المشروعات للحصول على القرض وحققوا هدفهم وطموحاتهم بافتتاح المول وحققوا نجاحا كبيرا فى مجالهم.