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صور.. رئيس جامعة القناة يتفقد بداية المرحلة الأولى للانتخابات الطلابية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:54 م
صور.. رئيس جامعة القناة يتفقد بداية المرحلة الأولى للانتخابات الطلابية رئيس الجامعة يتابع الإنتخابات
الإسماعيلية – جمال حراجى

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تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جميع اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية.

 

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة وسائل الراحة للمنتخبين للإدلاء بأصواتهم فى هدوء ونظام و ضرورة الالتزام بإغلاق صناديق الاقتراع فى تمام الساعة الخامسة  وان يتم إجراء إعادة للانتخابات فى حالة عدم تصويت 50 % من الطلاب.

 

وبدأ الدكتور طارق رحمى جولته بمتابعة لجان كلية التربية والتى تشهد انتظام ملحوظ مع تواجد عميد الكلية الدكتور مدحت صالح للفرق الأربعة والفرقة الأولى تشهد الانتخابات بلجنة "الأسر، الفنى، الرياضي، الثقافى، الاجتماعى، الجوالة" والفرقة الثانية تشمل لجان "فنى، جوالة، اجتماعى، علمي، والفرقة الثالثة بلجان "الأسر ،الفني ،العلمى " والفرقة الرابعة يتم انتخاب الطلاب بلجنتي الفني والعلمى.

 

ثم توجه لكلية الطب البشرى حيث تعقد انتخابات الفرقة الأولى للجنة الأسر، وسير الانتخابات بكلية التمريض بالفرقة الأولى بلجنة "رياضي، جوالة"، والفرقة الثانية "الأسر، الرياضي" واستقبلته الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

ومن لجان كلية الصيدلة تشهد الانتخابات بالفرقة الأولى بلجنتي الفني والثقافي والفرقة الثانية بلجان"الأسر ،الاجتماعى ،العلمى "، والفرقة الرابعة باللجنة العلمية.       

وتابع رئيس الجامعة مقر اللجان الانتخابية بكلية الألسن للفرق الأربعة، واستقبله الدكتور طارق الميلة مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، حيث تفقد لجان الفرقة الأولى "اسر، فني ،رياضي ،ثقافي ،اجتماعى ،جواله،علمي ".

 

والفرقة الثانية تتم الانتخاب داخل لجنه"ثقافي ،جوالة ،إجتماعى ،علمي"، والفرقة الثالثة تتم بلجان " الأسر، الرياضي ،الثقافى ،العلمى "، والفرقة الرابعة "فني،ثقافي ،علمى".

 

وفى لجان كلية الزراعة استقبل رئيس الجامعة، الدكتور ناصر مندور عميد الكلية وتجرى الانتخابات للفرق الأربعة حيث تعقد انتخابات الفرقة الأولى للجنة "فني ،ثقافى ،اجتماعى، علمى" والفرقة الثانية بلجنتي الرياضي والعلمي، والفرقة الثالثة بلجنتي الفني والعلمى.

 

والفرقة الرابعة بلجنة الأسر، وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية استقبل رئيس الجامعة الدكتور عادل السعدني عميد الكلية وتجرى الانتخابات للفرق الأربعة فى الفرقتين الأولى والثانية  تتم للجان "آسر، فنى ،رياضي، ثقافى ،جوالة، علمى والفرقة الثالثة تعقد داخل لجان الأسر، الفني ،الرياضي ،الثقافى، أما بالفرقة الرابعة تعقد الانتخابات داخل لجنه الاجتماعى والعلمى.

 

وتابع الدكتور طارق رحمى سير العملية الانتخابية بمقر لجان كلية التجارة والتى تعقد للفرقتين الأولى والثالثة ففي الفرقة الأولى تتم بلجنتي الأسر والفني والفرقة الثالثه بلجنتى الأسر والجوالة.

 

 وتوجه رئيس الجامعة لتفقد لجان كليه الطب البيطري واستقبلته الدكتورة داليا منصور عميد الكلية  وتجرى الانتخابات للفرقة الأولى للجان "فنى ،رياضي، جوالة، اجتماعى، والفرقة الثانية بلجنتى الفني والرياضي والفرقة الرابعة تتم داخل اللجنه العلمية، أما عن الفرقة الخامسة تعقد الانتخابات للجنة الاجتماعية، وبكلية الحاسبات والمعلومات تتم الانتخابات للفرقة الأولى للجنة الجوالة حيث استقبل رئيس الجامعة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية.

 

وتوجه رئيس الجامعة إلي مقر الجامعة القديمة لمتابعه العملية الانتخابية واستقبلته منى فيصل أمين الجامعة المساعد لمقر الجامعة القديمة.

 

وتفقد لجان كليه التربية الرياضية، حيث استقبله الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية والدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد كمال، وتجرى الانتخابات للفرقة الأولى للجان "الأسر ،الجوالة، العلمى، والفرقة الثانية بلجان "الأسر ،فنى ،رياضي ،ثقافى ،جوالة اجتماعى والفرقة الرابعة تتم بلجنتى الاجتماعى والعلمى.  

 

وأنهى الدكتور طارق رحمى جولته الانتخابية بمتابعه لجان الكلية المصرية الصينية واستقبله الدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتجرى الانتخابات الفرقة الأولي للجان "رياضي ،ثقافى ،علمى "والفرقة الثانية بلجان "اسر،فنى ،اجتماعى ،علمى ".

 

1- جانب من جولة رئيس الجامعة
1- جانب من جولة رئيس الجامعة

 

2- رئيس الجامعة يتابع الإنتخابات
2- رئيس الجامعة يتابع الإنتخابات

 

3- بدء الجولة الأولى لإنتخابات إتحاد الطلاب
3- بدء الجولة الأولى لإنتخابات إتحاد الطلاب

 

4- جولة رئيس الجامعة فى الكليات
4- جولة رئيس الجامعة فى الكليات

 

5- رئيس الجامعة يطمأن على سير الإنتخابات
5- رئيس الجامعة يطمأن على سير الإنتخابات

 

6- داخل أجد اللجان
6- داخل أجد اللجان

 


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