محافظ المنوفية يكرم مواطناً عثر على مبلغ مالى ورده لصاحبه بمدينة السادات

المنوفية -محمد فتحى

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ،المواطن حسين فتحي سليم ،والذي يعمل سائق تاكسي بمدينة السادات تقديراً لأمانته ، حيث قام المواطن برد مبلغ مالى عثرعليه ،أثناء عمله الي صاحبه ،حيث قام المواطن بالبحث عن صاحب المبلغ لتسليمه إليه ،ورفض المواطن أخذ أي مقابل مادي نظير ذلك .

هذا وقد كرم محافظ المنوفية المواطن وأهداه شهادة تقدير ، موجها الشكر له تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً إلى أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة وأن ذلك ليس بغريب علي أبناء محافظة المنوفية والتي يتصف أهلها بالصدق والأمانة .

كما تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بمدينة السادات ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية للمدينة للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، رافقه عميد الكلية ورئيس مدينة السادات .

حيث تفقد المحافظ الكلية والتقى بمجموعة من الطالبات وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وطالبهم بالتأسى بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،وحسن معاملته وجميل فضائله التى تعد دستوراً للحياة السليمة ومنهاجاً لبناء المجتمعات الصالحة مستشهداً بقول الرسول الكريم " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".

كما حثهم على ضرورة تنظيم الوقت والإجتهاد ،ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية، لتحقيق أهدافهم والسير على نهج الزعماء والقادة الذين أنجبتهم محافظة المنوفية، للنهوض بوطنهم الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة .

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية اعمال خط الطرد الرئيسي لعملية الصرف الصحي بقرى مركز السادات للاطمئنان على انتظام سير العمل ، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن حفاظاً علي الصالح العام ، كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة مسنة تلتمس بتوصيل مياه الي منزلها بقرية اليافطة وعلى الفور وجه رئيس المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة المياه لمنزلها، مؤكداً حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة .