صور.. محافظ الشرقية يشهد احتفال المولد النبوى بمسجد الفتح

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوى الشريف، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم للقاريء الدكتورعبد الفتاح الطاروطى وألقى كلمة مديرية أوقاف الشرقية الشيخ زكريا الخطيب ، وكيل الوزارة وتحدث فيها عن أخلاق الرسول الكريم الذى جاء للإنسانية لنشر قيم الإسلام السمحه وتعاليم الدين الصحيح، واختتمت الإحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع .



إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوى (1)



إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوى (2)



إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوى (3)