صور.. محافظ السويس يعزل مدير ووكيل مدرسة السويس التجارية بنين ويحيلهم للتحقيق

وفى الجولة قرر محافظ السويس عزل مدير المدرسة، وإحالته هو ووكيل المدرسة للتحقيق بشأن الإهمال وعدم الحفاظ على المال العام ووجود قصورفي العملية التعليمية ووجود بعض الملاحظات داخل المدرسة، كما قرر عزل مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم لوجود قصور فى العملية التعليمية ببعض مدارس التعليم الفنى.



زيارة مفاجئه للمحافظ للمدرسة زيارة مفاجئه للمحافظ للمدرسة

زيارة مفاجئه للمحافظ للمدرسة