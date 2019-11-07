صور.. محافظ السويس يعزل مدير ووكيل مدرسة السويس التجارية بنين ويحيلهم للتحقيق

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بزيارة مفاجئة لمدرسة السويس الثانوية التجارية بنين بشارع النيل بحى الأربعين لمتابعة سير العمل التعليمية داخل مدارس التعليم الفني.
وفى الجولة قرر محافظ السويس عزل مدير المدرسة، وإحالته هو ووكيل المدرسة للتحقيق بشأن الإهمال وعدم الحفاظ على المال العام ووجود قصورفي العملية التعليمية ووجود بعض الملاحظات داخل المدرسة، كما قرر عزل مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم لوجود قصور فى العملية التعليمية ببعض مدارس التعليم الفنى.
زيارة مفاجئه للمحافظ للمدرسة
زيارة مفاجئه للمحافظ للمدرسة
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