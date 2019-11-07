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صور.. محافظة بورسعيد تستعد للمسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الدينى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:17 م
صور.. محافظة بورسعيد تستعد للمسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الدينى اجتماع اللجنة العليا للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الثالثة باسم المبتهل سيد النقشبندى والتى تقرر أن تقام فى الخامس من شهر مارس المقبل.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا لمسابقة القرآن الكريم، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح ومراجعة المصحف بالأزهر ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، ورأفت عبد النعيم، رئيس تليفزيون القنال ولطفى إبراهيم ممثل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة العليا للمسابقة وعادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بنجاح المسابقة خلال السنوات الماضية والتى أقيمت على أرض بورسعيد لأكثر من 14 عاما، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تدعم بكل قوة تنظيم مسابقة دولية للقرآن الكريم كما وتضع كافة الامكانيات والتسهيلات لنجاح المسابقة على أعلى مستوى على غرار المسابقات التى شهدتها المحافظة من قبل.

وأكد الدكتور عبد الكريم صالح، عن فخره لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد مشيرًا إلي دعم وإخلاص القائمين عليها، مؤكدًا أن المسابقة تضم 3 فروع وهى التلاوة والأحكام والأصوات الحسنة والابتهالات، والمسابقة تعتمد عالميًا، حيث يتم تكريم الفائزين خلال المسابقة وتعرض على جميع قنوات التليفزيون المصرى.

 

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