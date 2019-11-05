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محافظ بورسعيد: نستعد لاستضافة بطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:30 ص
محافظ بورسعيد: نستعد لاستضافة بطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكونج فو ورئيس الاتحاد الدولى للألعاب القتالية
بورسعيد – السيد فلاح

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكونج فو ورئيس الاتحاد الدولى للألعاب القتالية ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للملاكمة، حيث تم خلال اللقاء بحث الاستعداد لبطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج التى تستضيفها بورسعيد فى 17 فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب من مختلف دول العالم وتستمر 6 أيام.

وطالب محافظ بورسعيد بسرعة تشكيل اللجان المنظمة للبطولة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لإنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك الآن بنية أساسية ومنشات رياضية تؤهلها لاستضافة البطولات والمنافسات العالمية فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن المحافظة بها من الفنادق والقرى السياحية ما يمكنها من استضافة أى عدد من المشاركين والضيوف وهى متعددة المستويات.

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (1)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (2)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (3)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (4)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (5)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

لقاء محافظ بورسعيد ومسؤلى الكيكبوكسنج بمصر وأفريقيا (6)
لقاء محافظ بورسعيد ومسئولى الكيك بوكسنج بمصر وأفريقيا

 

 

 

 


محافظ بورسعيد

بطولة العالم لمدربى ولاعبى الكيك بوكسنج

الكيك بوكسنج

بطوله العالم فى الكيك بوكسنج

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