سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القناة اليوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:00 ص
إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القناة اليوم الدكتور طارق رحمى
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن اليوم الثلاثاء سوف يتم إعلان قوائم الكشوف النهائية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2019- 2020، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سيستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى الذى تم إعلانه سابقا، حيث ستقام انتخابات الإعادة يوم الأثنين 11 نوفمبر يليها الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، أما يوم الأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، ثم ختام الانتخابات يوم الخميس 14 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات.

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار جامعه القناه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

8 نصائح مهمة لحمايتك خلال شراء حلوى المولد النبوى الشريف

8 نصائح مهمة لحمايتك خلال شراء حلوى المولد النبوى الشريف

"8 ساعات فى الجحيم".. نشوب حريق ضخم بمصنع للموتوسكلات بقليوب.. والمحافظة تدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 أخرى من شركات البترول وتستعين بدعم القاهرة والجيزة.. وانهيار مبنى المصنع بالكامل بسبب صعوبة السيطرة على النيران

"8 ساعات فى الجحيم".. نشوب حريق ضخم بمصنع للموتوسكلات بقليوب.. والمحافظة تدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 أخرى من شركات البترول وتستعين بدعم القاهرة والجيزة.. وانهيار مبنى المصنع بالكامل بسبب صعوبة السيطرة على النيران

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة