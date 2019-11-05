إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القناة اليوم

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن اليوم الثلاثاء سوف يتم إعلان قوائم الكشوف النهائية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2019- 2020، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سيستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى الذى تم إعلانه سابقا، حيث ستقام انتخابات الإعادة يوم الأثنين 11 نوفمبر يليها الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، أما يوم الأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، ثم ختام الانتخابات يوم الخميس 14 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات.