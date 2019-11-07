صور.. تشغيل تجريبى لمشروع صرف صحى صدفا والغنايم فى أسيوط بعد توقف 11 عاما

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى صدفا والغنايم، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 305 ملايين جنيه و3.7 مليون يورو قرض إسبانى، وذلك بعد تعطل فى التنفيذ لمدة 11 عامًا وتلافى جميع الملاحظات وتم تسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتشغيل المشروع وصيانته والإشراف عليه وفقًا لمحاضر التسليم تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة وتذليل كافة العقبات وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات له اليوم – إلى أنه تم تسليم المشروع وتشغيله تجريبيًا من خلال 3 محطات رفع (2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم) ويعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتى صدفا والغنايم على أن يتم إدراج باقى قرى المركزين فى الفترة القادمة مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لنهو المشروع وتذليل كافة العقبات من خلال جولاته المستمرة على المشروع ومتابعة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالتنسيق مع المهندس عاطف مهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بأسيوط والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومسئولى الشركة المنفذة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط إنه تم استلام المحطة وفقًا للمحاضر التى تم توقيعها بين مسئولى الشركة والهيئة القومية وشركة المقاولون العرب "الشركة المنفذة للمشروع" على أن يتم تشغيل محطات الرفع ومحطة المعالجة الثلاثية لافتًا إلى انتهاء الشركة من أعمال خطوط الطرد وشبكة الإنحدار وأحواض الترسيب وأحواض التجفيف فضلًا عن الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية (طلمبات ومحركات وأجهزة قياس ونوافخ هواء وديزل).

بينما أشاد المهندس عاطف مهدى بجهود محافظ أسيوط وتذليله كافة العقبات لنهو المشروع وتلافى جميع الملاحظات بالتنسيق مع الشركة المنفذة لخدمة أهالى المركزين وتنفيذًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة ونهوها فى مواعيدها المحددة والتوسع فى مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.



محطة صرف صحي صدفا والغنايم



محطة صرف صحي صدفا والغنايم



محطة صرف صحي صدفا والغنايم



محطة صرف صحي صدفا والغنايم