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صور.. محافظ أسيوط يشهد تشغيل المعدية النهرية "الزهراء 2" بعد تطويرها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:21 م
صور.. محافظ أسيوط يشهد تشغيل المعدية النهرية "الزهراء 2" بعد تطويرها محافظ أسيوط يشهد تشغيل المعدية النهرية "الزهراء 2" بعد تطويرها
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

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شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم تشغيل العبارة النهرية "الزهراء 2" بعد تطويرها ورفع كفاءتها وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة ورفع كفاءة الوحدات النهرية به لدعم وتيسير حركة نقل المواطنين بين البر الشرقي والبر الغربي بين مركزي أبوتيج وساحل سليم وذلك بحضور محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية ونواب ومساعدي مركز أبوتيج ومسئولي مشروع العبارات النهرية.

 

وأكد محافظ أسيوط إن تطوير وتحديث وحدات منظومة النقل النهري التابع لمشروع العبارات النهرية وتعزيز قدرات المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة الخدمية وتنمية مواردها الذاتية.

 

وتابع المحافظ بدء تشغيل المعدية "الزهراء 2" بعد عمل الصيانة والإصلاح اللازمة لها والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصًا علي حياة المواطنين لافتا أن المعدية تخدم أهالي مركزي أبوتيج وساحل سليم وتربط بين البر الشرقي والغربي لضفتي النيل بحمولة 75 طن وسعة 100 راكب وسيتم تشغيلها لنقل الأفراد والسيارات مع الالتزام بكافة القواعد والقوانين المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

 

وحرص المحافظ علي تفقد قمرة القيادة وتبادل الحوار مع العاملين موجها بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين حتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان كما وجه بتطوير مدخل المرسى النهري وعمل مسارات لدخول وخروج السيارات من خلال حواجز على عجلة دوارة للسيطرة على عملية دخول وخروج الأفراد والسيارات وتقليل الكثافات للتخفيف والتسهيل على المواطنين وتسيير حركة الدخول والخروج من المعديات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

 

من جانبه أوضح هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية إنه تم عمل تطوير شامل وصيانة للمعدية الزهراء 2 بشركة القناة للترسانة النيلية إحدى شركات قناة السويس بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه لافتا أن المشروع يحتوى على 40 وحدة نهرية من عبارات ومعديات ولانشات التى تخدم الألاف من أهالي المحافظة في الانتقال بين البرين الشرقي والغربي فضلا عن قاطرة الوحدات التي تخدم معظم محافظات الصعيد في حالة حدوث شحوط أو عطل بالإضافة إلى الرحلات والحفلات التي تستضيفها تلك الوحدات في الأعياد والمناسبات وطوال العام.

 

تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (1)
تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 

 

تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (2)
تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 

 

تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (3)
تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 

 

تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (4)
تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (

 

تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 (5)
تفقد تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2 

 


محافظ اسيوط

تشغيل المعدية النهرية الزهراء 2

مركز أبوتيج

ساحل سليم

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