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صور .. إيقاف 5 حالات بناء مخالف بأحياء العامرية غرب الإسكندرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:59 ص
صور .. إيقاف 5 حالات بناء مخالف بأحياء العامرية غرب الإسكندرية عقار بدون ترخيص

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شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكثفة للتصدى لظاهرة البناء المخالف ، حيث شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية ، حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي ، بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق ، وأسفرت عن إيقاف أعمال بناء أعمدة دور ثانى علوى الصحراوى خلف شركة الكهرباء ،إيقاف أعمال بناء سقف أرضي بعزبة التفتيش والتحفظ على الخشب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد ، وتم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

فيما شدد المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان على إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ علي معدات البناء والقضاء عليها فى المهد ، حيث  شن رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع ومدير اشغال الطريق حملة فورية ، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بالطوب الأحمر بالدور الأراضى نجع ابو الرواف خلف مصنع النجار ، إيقاف أعمال لشدة خشبية تم صبها بالدور الأول علوى خلف البحوث ، إيقاف أعمال بناء عبارة عن تعلية أسوار بالطوب الأبيض عزبة الصعايدة الوادى قبلى السكة الحديد ، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

بناء مخالف
بناء مخالف
عقار بدون ترخيص
عقار بدون ترخيص
فك الشدة الخشبية
فك الشدة الخشبية

 


 

 
 
 

الاسكندرية

احياء الاسكندرية

العامرية

بناء مخالف

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