صور.. حملات لإزالة التعدى على أراضى الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الاسكندرية حملات الازالة للبناء المخالف، حيث شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، الحملات الفورية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق الحى، بناء على تعليمات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان على ايقاف اعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد

وأشار بيان صادر اليوم الى ن حى العامرية قد شن حملة بقيادة رئيس وحده الازاله والتدخل السريع واشغال طريق ، أسفرت عن إيقاف اعمال شده خشبيه بالدور الثانى علوى بمنطقه السفن ، هدم سور بالمهد بنجع ابو حول الكنج بحرى ، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

وشن مركز ومدينة برج العرب يشن حملة إزالة تعدى على أملاك الدولة بنجع الافراد بقرية بهيج، وبناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بمواصلة الحملات ضد البناء المخالف وازالته ، حيث قامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز ورئيس اللجنة، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز، و مشرف قطاع برج العرب ، بشن حملة ازالة تعدى على أملاك الدولة بنجع الأفراد قبلى بقرية بهيج حيث تم إزالة سور على مساحة 300م2.

فيما شن حى المنتزه أول حملات مواجهة مافيا البناء المخالف حرصاعلى سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، وفقا لتوجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول باستمرار الحملات للتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

وقامت وحده التدخل السريع بالتحفظ على 10 شكائر أسمنت و كميه من الاخشاب من العقار فتحه زقزوق ، كما تم فك شدة خشبية لبناء مخالف بجزء فى الدور التاسع بشارع الوسطانى بالجزيرة الخضراء وفك الشدة الخشبية لجزء من الدور التاسع علوى امام نفق محمد نجيب مع ملك حفنى قبلى وتم التحفظ على كمية من الحديد.



ازالة التعدى



التعدى على املاك الدولة



بناء مخالف بالعامرية