صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، صرف المعاشات المحولة إلى البنوك بدلاً من يوم الأحد 10 نوفمبر من الشهر ذاته، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، لافتة إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم، لتذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.
صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوىالخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 ص
صرف المعاشات - صورة أرشيفية
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، صرف المعاشات المحولة إلى البنوك بدلاً من يوم الأحد 10 نوفمبر من الشهر ذاته، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.
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