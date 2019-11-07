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صديقك الوفى .. الكلاب تعزز الصحة العقلية أفضل من الأصدقاء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:30 م
صديقك الوفى .. الكلاب تعزز الصحة العقلية أفضل من الأصدقاء الكلاب
كتب بيتر إبراهيم

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سلطت دراسة نشرت في مجلة الصحة العامة بقيادة جامعة أستراليا الغربية ومعهد تيليثون للأطفال الضوء على التأثير الإيجابي لملكية الكلاب على صحتنا العقلية.

 

 

ويعد هذا البحث ، وهو الأول من نوعه الذي ينظر في تأثير الكلاب على الصحة العقلية في المجتمع العام مع مرور الوقت ، يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الكلاب أكثر من الأصدقاء ولهم فوائد صحية إيجابية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.

وتعد اضطرابات الصحة العقلية مشكلة شائعة في جميع أنحاء العالم ، حيث تساهم في 14% من عبء المرض العالمي، وقد اعتقد الناس منذ فترة طويلة أن الحيوانات ، وخاصة الكلاب ، هي مصدر للدعم ومانع للضغط النفسي، ومع ذلك ركزت معظم الأبحاث على الفوائد التي تعود على صحتنا الجسدية وليست العقلية.

وحللت الدراسة تأثير ملكية الكلاب على الصحة العقلية على مدار عامين، وتم جمع بيانات من 1023 مشاركًا في بيرث ، أستراليا الغربية من خلال استطلاعات لقياس الصحة العقلية وملكية الكلاب والدقائق الأسبوعية للمشي.

وقال الباحث الرئيسي ، الأستاذ " هايلي كريستيان" ، زميل الأبحاث في كلية السكان والصحة العالمية ومعهد Telethon للأطفال في UWA ، إن الدراسة وجدت أن للكلاب آثارًا مفيدة على مستويات التوتر لدينا.

وقال الدكتور كريستيان: "الكلاب تغرينا على أن نكون أكثر نشاطًا وأن نبني علاقات وشبكات قوية وصحية مع الناس في المجتمع عندما نسير معهم، حيث إن الرفقة هي أيضا كبيرة لصحتنا العقلية."

على الرغم من أن الدراسة وجدت وجود علاقة إيجابية عامة بين فوائد الصحة العقلية وملكية الكلاب ، إلا أن الدكتور كريستيان قال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتعمق في الطرق المختلفة التي تؤثر بها الكلاب على صحتنا العقلية.

 

 


الكلاب

ملكية الكلاب

الصحة العقلية

الصحة العقلية والكلاب

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