صحة البحر الأحمر : حملات متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدن المحافظة

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، أن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصرة سعد مدير إدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل مكافحة متكاملة بمشاركة فرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة.

وأوضح البيان أن تم عمل ترصد حشرى وتم الرش بالرزاز والضباب بمدينة الغردقه صباحا ومساء بمناطق مبارك 11، و12، و 13، و14، وعمارات الجيش، ومنطقة الفيروز، ومنطقة اللؤلؤة، ومنطقة سور الوليد بن طلال، ومنطقة مديرية الأمن والمحافظة، وخلف السوق ومنطقة السلام، العرب، ومنطقة خلف السوق ومنطقة السقالة، وشارع الشيراتون وشارع الصيادين .

كما تم توجيه حملات بمدينة القصير استهدفت مناطق حى الزهراء، وبمدينة رأس غارب بمنطقة السقالة، وخلف المجازر الآلى، ومنطقة المسجد الكبير، وقسم الشرطة القديم ووسط البلد، وبمدينة مرسى علم تم عمل ترصد حشرى بمنطقة الإدارة وشارع القسم،

وبمدينة سفاجا بمنطقة محطة تنقية الصرف الصحي بقرية ام الحويطات ومنطقة الوحدة الصحية بسفاجا البلد.

وبمدينة الشلاتين تم عمل ترصد حشرى ورش بالضباب والرزاز منطقة ابرق وقرية الصيادين ومنطقة المصالح الحكومية وحلايب ورأس حدربة وحجر الأساس ومرسي حميرة ومنطقة سري الخاتمة.

كما كشف البيان أن تم عمل مسح لـ 610 خزانات وأحواض أرضية للتأكد من سلامتها، مؤكدين أن تلك الحملات ستتوالي تباعا حفاظاً على الصحة العامة.