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شيماء من القليوبية ترفع دعوى خلع على زوجها: عايز يمشينى فى الحرام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:14 ص
شيماء من القليوبية ترفع دعوى خلع على زوجها: عايز يمشينى فى الحرام مجمع محاكم بنها - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قدمت سيدة تدعى "شيماء.ا" مقيمة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، دعوى خلع ضد زوجها المدعو "ح.ف"، بمكتب محكمة الأسرة بقليوب، حمل رقم 805.

وقالت شيماء فى دعوى الخلع، إنها تعرفت على زوجها منذ أكثر من 3 سنوات، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، توجت بالزواج، ولكن سرعان ما اكتشفت أنه حب مزيف، وأن الزوج الذى وعدها بحياة سعيدة، حول حياتها إلى جحيم .

وتابعت "شيماء"، اكتشفت أنه بتعاطى المخدرات، وترك عمله وأصبح جليس المنزل، وكل يوم يقوم بضربى وإهانتي، بجانب أنه اعتاد على السرقة من أجل الأنفاق على الكيف.

واكملت الزوجة، حتى جاءت الطامة الكبرى، وأصبح يتشاجر معى لكى أمشى فى الطريق الحرام الرذيلة وتجارة المخدرات من أجل الأنفاق على البيت وتلبية نفقات طفلتنا الصغرى، فقررت الهروب منه وترك منزل الزوجية، وعودت لمنزل والدى لكى أربى ابنتى بالحلال، ورفعت دعوى خلع للخلاص منه. 


القليوبية

دعوى خلع

الاتجار بالمخدرات

مدينة قليوب

محكمة الاسرة بقليوب

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