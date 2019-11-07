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شاهد.. أمريكى يُشعل النار فى مطعمه فى جورجيا وينتحر.. اعرف القصة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:38 م
شاهد.. أمريكى يُشعل النار فى مطعمه فى جورجيا وينتحر.. اعرف القصة جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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أضرم مالك مطعم النار فى مطعمه وانتحر فى وقت لاحق بمقاطعة مونرو فى جورجيا،ولم يتضح سبب إقدام المالك الشريك فى المطعم على فعلته حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وأصدرت شرطة مقاطعة مونرو لقطات فيديو التقطتها كاميرا المراقبة تظهر النيران وهى تلتهم المطعم قبل ساعات من انتحار صاحبها، ويقول المحققون إن الحريق الذى شب فى الأول من أكتوبر الجارى فى مطعم "باكوودز للشواء" كان متعمداً.

 

ونقلت مواقع محلية عن آنا لويس من إدارة الشرطة قولها إن المحققون فحصوا شريط الفيديو حيث ظهر المالك المشارك غارى لورانس وهو يلقى القمامة، تاركًا وراءه المطعم ملتهبا بالنيران وقاد سيارته بعيدًا،  وغادر لورانس المطعم، ثم قام بتبديل السيارات فى منزل أخته، وتوجه بعد ذلك إلى منزل زوجته السابقة فى ماكون، حيث أطلق النار على نفسه بعد ساعتين.

 

ووفقا لخدمات الطوارئ فى مقاطعة مونرو، لم يصب أحد فى الحريق ولكن الدخان الكثيف واللهيب استغرقا ساعات لإخماده، وتقول لويس إن مكتب التحقيق لعله لن ينجح أبدًا فى الكشف عن دوافع لورنس لأنه قد مات.


مطعم

أمريكا

جورجيا

مونرو

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