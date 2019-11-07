سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س وج.. ليلة حل الخلافات.. ما الذى حققته الوساطة الأمريكية بشأن سد النهضة؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:18 ص
س وج.. ليلة حل الخلافات.. ما الذى حققته الوساطة الأمريكية بشأن سد النهضة؟ ترامب مع وفود مصر والسودان وإثيوبيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدوا أن أزمة سد النهضة الإثيوبي وما يثار من مخاوف حول تأثيراته على حصة كلاً من مصر والسودان من المياه فى طريقها إلى الحل، بعد دخول الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بقوة على خط رعاية المفاوضات بين كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان.. فى السطور التالية ، يرصد اليوم السابع كواليس الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

 

ما الذى تم الاتفاق عليه فى مفاوضات سد النهضة خلال اجتماعات واشنطن ؟

بحسب بيان لوزارة الخارجية ، أعلن الوزير سامح شكرى أنه تم الاتفاق بدء تشغيل السد خلال شهرين ، وفق قواعد يتم الاتفاق عليها خلال انعقاد 4 اجتماعات عاجلة لوزراء الري فى كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان ، على أن يشارك فى تلك الاجتماعات ممثلين عن الولايات المتحدة، وممثل للبنك الدولي.

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا، التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

 

ما هو موعد اجتماعات وزراء رى الدول الثلاثة ؟

بحسب تصريحات شكرى ، فإن الاجتماعات سيتم عقدها قبل حلول 15 يناير 2020 ، على أن يتخللها تلك الفترة لقاءين فى واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحقق فى تلك المفاوضات.

 

ما هى الالتزامات التى تعهد بها وفود مصر والسودان وإثيوبيا ؟

جدد ممثلي الوفد الثلاثة فى بينا مشتركا نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيدهم الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

 

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

 

وألمح البيان المشترك إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق الموعد المحدد، سيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

 

ما هى المادة 10 من إعلان مبادئ عام 2015 ؟

المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تقر أسس التسوية السلمية للمنازعات وتنص على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا".

 

وتقر المادة أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلافات من خلال مشاوراتهم أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة.

 

 ماذا قال ترامب عن مفاوضات سد النهضة ؟

علق الرئيس الأمريكى على المفاوضات بتغريده على حسابه الرسمى بموقع تويتر، أعرب خلالها عن ارتياحه لم بدي من تفاهم. وقال ترامب إن مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسئولى مصر وإثيوبيا والسودان. ونشر صوره تذكارية تجمعه بالوفود الثلاثة .

ماذا قال شكرى عقب الاجتماعات ؟

أكد الوزير سامح شكرى أن الاجتماعات تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.


سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

وساطة امريكا فى سد النهضة

سامح شكرى

دونالد ترامب

سد النهضة الاثيوبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتائج إيجابية عقب اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.. سامح شكرى: عقد 4 اجتماعات عاجلة لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولى وأمريكا.. التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:09 ص

ملف سد النهضة على مائدة ترامب.. وتفاؤل حول الوصول لحلول مرضية.. الرئيس الأمريكى يستقبل وفود مصر والسودان وإثيوبيا.. سامح شكرى يعقد سلسلة لقاءات لشرح وجهة النظر المصرية.. وتقارير ترجح التوصل لتسوية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:20 م

وزير الخارجية يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى آخر تطورات ملف سد النهضة.. شكرى يتطرق لسبل مواجهة دور تركيا في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.. ويستعرض استئناف عملية المصالحة الفلسطينية والحفاظ على هدوء قطاع غزة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة