سيدات إسنا ينظمون ندوات للتوعية وشرح تفاصيل التأمين الصحى الشامل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم ندوات تعريفية لتوعية السيدات بالقرى والنجوع بأهمية التسجيل بمشروع التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقه مطلع 2020 المقبل، وكذلك توعية السيدات بأهمية المشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وفى هذا الصدد تقول أمل محمد السايح وشهرتها "أم عبد الله" منظمة الندوة فى أحد دواوين المدينة لتجميع السيدات وتعريفهم بأهمية الاطمئنان على أنفسهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر على سرطان الثدى، وضرورة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدةً على أنه تم جمع السيدات من القرى والنجوع فى سيارات بأحد الدواوين لتقديم الشرح الوافي لهن.

وتضيف أمل محمد السايح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم ندوتين تعدى حضورهم الـ200 سيدة بالمنشية ببندر إسنا وقرية النواصر بالنجوع بحري، وذلك بوجود أطباء من الإدارة الصحية لشرح خطورة مرض السرطان اللعين وكيفية مواجهته مبكراً، وحثت أم عبد الله خلال كلمتها على أهمية توافد السيدات والأنسات على أماكن الكشف على سرطان الثدي، والتي ستبدأ في 15 نوفمبر الحالي في استقبال السيدات، وثمنت دعم ومبادرة الرئيس واهتمامه بالمرأة المصرية في جميع المجالات.

كما تم التوعية خلال الندوات بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تعد نقلة هامة في القطاع الصحي، وشملت الندوات شرح جميع تفاصيل المنظومة وأماكن وكيفية التسجيل بالوحدات الصحية المعلنة، وتم التشديد على الضرورة القصوى للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل ونشر وشرح وتسهيل عملية التسجيل بين جميع أبناء إسنا بجميع القرى والنجوع .



سيدات إسنا ينظمون ندوات للتوعية وشرح تفاصيل التأمين الصحي الشامل



الندوات شملت توعية السيدات بضرورة المشاركة بمبادرة سرطان الثدي 15 نوفمبر المقبل



أكثر من 200 سيدة تحضر فعاليات الندوات بمنشية إسنا



سيدات إسنا يجمعن بعضهن من القري والنجوع للتوعية بالحفاظ علي الصحة



الندوات شملت شرح وافي لمنظومة التأمين الصحي الشامل



تم شرح تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالندوات



جانب من حضور سيدات إسنا لندوات التوعية بالإهتمام بالصحة



سيدات من القري والنجوع يحضرون فعاليات الندوات للتوعية بالتامين الصحي



الأطباء يقومون بالتوعية بأهمية المشاركة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي



جانب من فعاليات الندوات لدعم صحة السيدات بمدينة إسنا