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سى إن إن: الصين تحظر الألعاب الإلكترونية للقُصر بعد العاشرة مساءً

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:56 ص
سى إن إن: الصين تحظر الألعاب الإلكترونية للقُصر بعد العاشرة مساءً الاطفال والالعاب الالكترونية
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت الصين حظر استخدام الأطفال والقصر للألعاب الإلكترونية بعد العاشرة مساء كل يوم، ضمن إجراءات جديدة تستهدف مكافحة إدمان ألعاب الفيديو فى البلد الأكبر بالعالم من حيث عدد السكان.

وقال شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن التوجيهات الرسمية الصادرة من الحكومة سيتم تطبيقها على كل منصات الألعاب الإلكترونية التى تعمل فى البلاد، وأهمها تانسين، التى تعد أكبر شركة للألعاب فى العالم.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عم 18 عاما سيتم منعهم من اللعب الإلكترونى بين العاشرة مساء والثامنة صباحا، وفى أيام العمل الأسبوعية يستطيع الصغار أن يلعبوا لـ 90 دقيقة فقط، بينما يمكن أن يعبوا لفترة تصل إلى ثلاث ساعات فى اليوم فى العطلات الأسبوعية والإجازات العامة.

كما تضع التوجيهات الحكومية أيضا قيودا على قدر الأموال التى يستطيع القصر تحويلها إلى حساباتهم الخاصة بالألعاب الإلكترونية. فاللاعبون الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و16 عاما يمكن أن يستخدموا 200 يوان فقط شهريا، بما يعادل 29 دولار، بينما يصل الأحد الأقصى من الأموال المسموح لها لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما 400 يوان شهريا بما يعادل 57 دولار.

وتقول "سى إن إن" إن الصين تعد أكبر سوق للألعاب فى العالم، وتمثل ربع العائدات السنوية فى هذا المجال وفقا لشركة أبحاث السوق نيوزو، وتوقعت أن تصل عائدات الالعاب الإجمالية فى الصين 38 مليار دولار فى عام 2018.

 وصدرت الوثيقة من قبل الهيئة العامة للصحافة والنشر فى الصين يوم الثلاثاء الماضى.

 


الصين

الالعاب الالكترونية

الاطفال والالعاب الكترونية

ادمان الالعاب الكترونية

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