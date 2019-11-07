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"رى الوادى الجديد" يطرح تقاوى قمح محتمل الملوحة لزراعته بالصرف الزراعى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:32 ص
"رى الوادى الجديد" يطرح تقاوى قمح محتمل الملوحة لزراعته بالصرف الزراعى قمح - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الوادى الجديد، المهندس منصور إبراهيم، اليوم الخميس، عن استكمال زراعة محصول القمح على مياه الصرف الزراعى بعد نجاح تجربته العام الماضى.

 

وأكد منصور، تولى الوزارة توفير تقاوى القمح صنف " إسماعيلية 1"، وطرحها أمام الراغبين فى زراعتها من المزارعين، وذلك بعد نجاح تجربة زراعته الموسم الماضي، على مياه الصرف الزراعى فى منطقة بركة الصرف الزراعى بقرية " الراشدة" بمركز الداخلة.

 

وأضاف "منصور"، أن زراعة القمح على مياه الصرف الزراعى لها 3 فوائد الأولى هى تخفيف العبء على برك الصرف الزراعى وتقليل كميات المياه المستخدمة فى الزراعة وبالتالى تقليل كميات المياه فى البرك، والفائدة الثانية هى توفير الوقود اللازم لرفع مياه الصرف للبرك والمصارف، والثالثة هى استغلال مياه كانت مهدرة.

 

ولفت إلي، أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتعميم التجربة فى باقى أنحاء المحافظة خاصة فى المناطق التى تتواجد بها برك مياه صرف زراعي.

 

وكانت وزارة الرى نفذت التجربة العام الماضى بشكل ناجح بالتعاون مع معهد البحوث المائية التابع لوزارة الرى، وجامعة قناة السويس لزراعة القمح على مياه الصرف الزراعى والتربة شديدة الملوحة بعين أبو عثمان التابعة لمركز الداخلة.


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الداخله

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