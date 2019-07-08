ري الوادى الجديد تحصر 1677 فدانا مزروعة أرز محظور زراعته لتحرير محاضر لأصحابها

أعلن وكيل وزارة الرى بمحافظة الوادى الجديد، المهندس منصور إبراهيم، اليوم الاثنين، عن حصر مساحة 1677 فدانًا منزرعة بمحصول الأرز فى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

وأكد منصور، أن مديرية الزراعة، رصدت حتى يوم 8 يوليو الجارى، 20 فدانًا منزرعة بمحصول الأرز بمركز بلاط و336 فدانا، بزمام إدارة موط الزراعية، 69 فدانًا بإدارة القصر الزراعية بمركز الداخلة، 210 فدانًا بالإدارة الزراعية بالفرافرة، و1042 فدانًا، تابعة لقطاع المراقبة الزراعية، وجارى استكمال أعمال الحصر تمهيدا لتحرير محاضر للمزارعين المخالفين بزراعة الأرز، وإحالتها للنيابة العامة، وتجرى محاسبة المزارع المخالف فى شقين الأول مخالفة الزراعة لمحصول الأرز، والثانية متعلقة بتبديد مياه الرى ويجرى تقديرها بالتنسيق مع مصلحة المياه الجوفية.

وأوضح وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أن هناك قرارات صادرة من وزارتى الرى والزراعة، بحظر زراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، مضيفا أن زراعة الأرز يجرى رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن هناك قرارات صادرة من وزارتى الرى والزراعة بحظر زراعة الأرز بالمحافظة، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، كما أن فرق المراقبة والمتابعة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، بقيادة وكيل الوزارة الدكتور مجد المرسى، تتولى المرور على جميع المناطق الزراعية، للتأكد من المحاصيل المنزرعة، وتقديم الدعم الفنى للمزارعين، بالإضافة إلى الكشف عن أية مخالفات زراعية، ومنها زراعة محصول الأرز.