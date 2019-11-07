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رجل إطفاء فى أمريكا يحصل على 360 ألف دولار بدل ساعات عمل إضافية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:49 م
رجل إطفاء فى أمريكا يحصل على 360 ألف دولار بدل ساعات عمل إضافية حرائق الغابات
كتب محمد جمال

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حصل أحد رجال الإطفاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، على 360 ألف دولار بدل ساعات عمل إضافية، بسبب مشاركته فى إخماد حرائق الغابات فى لوس أنجلوس، حسبما ذكرت صحيفة "يو اس توداى" الأمريكية.

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ويحصل رجال الإطفاء فى المدينة على راتباً أساسياً يتراوح من 65000 دولار الى 91000 دولار شهريا، وتشير إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكى إلى أن متوسط ​​دخل الأسرة شهريا فى لوس أنجلوس يبلغ 100000 دولار تقريبًا.

 

يذكرأن ، اندلعت سلسلة جديدة من حرائق الغابات فى جنوب كاليفورنيا، مما أدى الى تدمير منازل وأجبر السكان على الإجلاء فى وقت واجهت المنطقة يوما ثانيا من رياح سانتا آنا العنيفة التى أججت الحرائق وتسببت فى تشريد الآلاف.

 

وقال مسؤولون فى إدارة مكافحة الحرائق إن النيران التهمت سريعا أكثر من 200 فدان (80 هكتارا) من الأشجار الجافة ودمرت أو أتلفت ما لا يقل عن ستة منازل قبل أن يتمكن رجال الاطفاء من احتوائها.


حرائق الغابات

لوس أنجلوس

كاليفورنيا

رجال الإطفاء

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