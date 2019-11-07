رئيس جامعة بنها: خطة لتطوير دار الضيافة واستراحات أعضاء هيئة التدريس

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية شملت دار الضيافة والاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجمعية التأمين العلاجى.

رافقه خلال الجولة الدكتور هشام البطش المشرف علي الوحدات والبرامج ذات الطابع الخاص بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم رئيس لجنة تنظيم الفرغات والأماكن بجامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف علي المدن الجامعية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس لجامعة.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة، علي الخدمات التي تقدمها دار الضيافة وجمعية التامين العلاجي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يجري حاليا مراجعة التقارير الهندسية الخاصة بمنشآت دار الضيافة والاستراحات والعمل علي وضع خطة لتطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس.