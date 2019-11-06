مدير عام مجالس جامعه بنها: تطوير قواعد بيانات حديثة لخدمة العملية التعليمية

وأعرب فؤاد عن سعادته بثقة كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها باختياره لهذا المنصب المهم والذى جاء بعد مقابلة لجنة مختصة لاختيار القيادات الإدارية بالجامعة وفق معايير محددة.

وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن صدور قرار وزير التعليم العالي بتعيين وائل فؤاد مديراً عاماً لأمانة مجالس جامعة بنها .