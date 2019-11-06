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مدير عام مجالس جامعه بنها: تطوير قواعد بيانات حديثة لخدمة العملية التعليمية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:16 ص
مدير عام مجالس جامعه بنها: تطوير قواعد بيانات حديثة لخدمة العملية التعليمية وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها
القليوبية - فريق المحافظات

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قال وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها، إنه سيتم تنفيذ مقترحات التطوير التى تقدم بها للترشح لهذا المنصب،مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد إدخال البرامج وقواعد البيانات ووضع نظام للمجالس الجامعية بما يخدم العملية التعليمية وسهولة تدفق المعلومات من وإلى المجالس والإدارة الجامعية والمشاركة الفعالة مع كليات وادارات الجامعة المختلفة و بناء صف ثاني قادر على تحمل مسئولية العمل داخل الإدارة العامة لأمانة المجالس الجامعية .
 
وأعرب فؤاد عن سعادته بثقة كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها باختياره لهذا المنصب المهم والذى جاء بعد مقابلة لجنة مختصة لاختيار القيادات الإدارية بالجامعة وفق معايير محددة.
 
 
وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن صدور قرار وزير التعليم العالي  بتعيين وائل فؤاد مديراً عاماً لأمانة مجالس جامعة بنها .
 
 

 


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