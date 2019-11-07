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رئيس جامعة المنوفية يتفقد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:50 ص
رئيس جامعة المنوفية يتفقد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات رئيس جامعة المنوفية يتفقد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات
المنوفية -محمد فتحى

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية، بكليات الجامعة، والتى تقدم لها 825 طالبا وطالبة، حيث بدأت فعاليات الانتخابات من التاسعة صباحا، وستتم أعمال الفرز ويتم إعلان النتائج بحلول الساعة الخامسة مساء.

 

وتابع مبارك توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدا أهمية المشاركة فى هذا الحدث الهام، وحرص الجامعة على دعم  الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

وجاءت الأعداد النهائية للطلاب المتقدمة للانتخابات في كلية العلوم 63 طالب وطالبة، وكلية العلوم الطبية 9 طلاب وطالبات، وكلية الصيدلة 47 طالب وطالبة، وكلية الزراعة 34 وكلية هندسة منوف 40، والتربية النوعية 81، وهندسة شبين 40، والطب البيطري 55، وكلية الآداب 55، والتجارة 86، والتربية 56، والحاسبات 50، والإقتصاد 28، والحقوق 48، والتمريض 44، والطفولة المبكرة 22 والطب 62.

 

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وكان فى استقباله عمداء الكليات التى قام بزيارتها.

 

 

 

 


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