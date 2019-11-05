825 طالب وطالبة يخوضون انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

تنطلق فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية، بكليات جامعة المنوفية، يوم الخميس المقبل، 7 نوفمبر الحالي، بمشاركة 825 طالب وطالبة ممن تقدموا بالأوراق الإنتخابية،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وجاءت الأعداد النهائية للطلاب المتقدمين للإنتخابات في كلية العلوم 63 طالب وطالبة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية 9 طلاب، وكلية الصيدلة 47، وكلية الزراعة 34، وكلية الهندسة الإلكترونية 40، والتربية النوعية 81، وهندسة شبين 40، والطب البيطري 55، وكلية الآداب 55، والتجارة 86، والتربية 56، والحاسبات 50، والإقتصاد 28، والحقوق 48، والتمريض 44، والطفولة المبكرة 22، والطب 62.

وتجرى الأربعاء الدعاية الانتخابية بالكليات التي سيتم بها انتخابات وهي كليات الصيدلة، والعلوم، والتربية النوعية، والآداب، والطفولة، والطب، والحاسبات، والتجارة، وهندسة شبين.

وكان قد تم فتح باب الترشح يوم الأربعاء 30 أكتوبر، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية حيث قام الطلاب بتقديم الاستمارات، قبل إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها ثم تم إعلان الكشوف النهائية من جانب الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً.

من ناحية أخرى ،أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تأهل فريق طالبات الجامعة، المشارك في النسخة الخامسة عشر من الدورة العربية، لخماسيات كرة القدم، المقامة في ملاعب جامعة جنوب الوادي بقنا.

وقد فاز فريق جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، على نظيره، فريق جامعة جنوب الوادي بنتيجة 7-1 وأحرز الأهداف سوسن ممدوح 5 أهداف، وهدف لآيه شتله، وأميره سعيد.

ومن المقرر أن يلعب في الدور قبل النهائي جامعة المنوفية التي حصلت على المركز الأول بالمجموعة الأولى، مع فريق جامعة الإسكندرية، ثاني المجموعة الثانية وسبق لجامعة المنوفية الفوز على جامعة سوهاج 11-1، والتعادل مع جامعة المنصورة 4-4، والفوز على جامعة أسوان 6-0.