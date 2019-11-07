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خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:00 ص
خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

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تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

تعقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


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