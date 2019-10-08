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7 نوفمبر.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:44 م
7 نوفمبر.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى - ارشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

 

 


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جنايات الجيزة

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احداث شغب اطفيح

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