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"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
كتب عبد اللطيف صبح

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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصلحة الضرائب المصرية نجحت خلال العام المالى الماضى 2018/2019 فى تحصيل ما يزيد عن الحصيلة المُستهدفة خلال العام، موضحًا أن هذا الأمر إن تكرر خلال العام المالى الحالى سيكون إنجازًا كبيرًا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، أن هناك بداية حقيقية لإصلاح تشريعى وإدارى داخل المصالح الإيرادية ومنها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح لا يُمكن إنكاره، قائلاً "لكن هذا الإصلاح لم يكتمل بعد".

وأوضح عمر، فى تصريحات له، أن هناك ركودًا عالميًا سيؤثر بالسلب على حصيلة ضرائب القيمة المضافة، مضيفًا "الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا أثرت على الأسواق العالمية، كما كان لها تأثير على سوق الأسمنت والحديد والسيراميك"، وتابع "معدل النمو العالمى 3%، وهذا مُعدل ضعيف يقلل من الإنشاءات وبالتالى ضياع حصيلة من ضرائب القيمة المضافة".

وفيما يتعلق بملف المتأخرات الضريبية أكد المهندس ياسر عمر، أن مسألة المتأخرات تحتاج إلى حل جذرى، خاصة فيما يتعلق بالديون التى يستحيل تحصيلها، ومنها على سبيل المثال الديون المُستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن مسألة إسقاط هذه الديون قد يحتاج إلى تشريع.


الخطة والموازنة

الضرائب

الموازنة العامة

المنظومة الضريبية

اخبار

اليوم السابع بلس

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