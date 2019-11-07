حيثيات الحكم على المتهمين فى قضية جبهة النصرة إحدى مليشيات تنظيم القاعدة

الغربية – عادل ضرة

أودع المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، حيثيات الحكم فى قضية خلية جبهة النصرة إحدى ميليشيات تنظيم القاعدة.

وتضمنت الحيثيات فى نهاية القضاء أن هؤلاء القتلة الإرهابيون إن هم إلا شرذمة تحمل أسلحة صدئة تفوح منها رائحة الغدر وأن هذه القضية هي قضية الأمس ولن تكون قضية الغد فكثير من الأئمة والقساوسة يوعظون ويهدون وكثير من العلماء والفقهاء يكتبون ويحذرون من الإرهاب الذي لن تقتلعه من جذوره إلا أحكاما رادعة تتهاوى على أثرها عناصره والمتهمين فيه الذين أرادوا ظلاما للناس والمواطنين وبث الرعب فى نفوسهم فخرجوا فى كل وقت وفي كل ساعة وثانية وفي كل حين يهددون الأمنين سعيا منهم إلى خلافة مزعومة مفككة الأوصال وطلبا منهم إلى كرسي الحكم الذين طالما حلموا به فى الصحو والمنام، ولكن شاءت إرادة الله أن ينتصر الشعب ويتعرف على حقيقة هؤلاء الخونة عملاء الإرهاب فى الداخل والخارج والذين يعملون لحسابهم.

كما تضمنت الحيثيات أن ثورة 30يونيه التي انتصر فيها الشعب إلى الحق وأبعد هؤلاء القتلة عن حياته وشاء الله أن يعيش الإرهابيون فى الجحور كالفئران الذين حاولوا أن يقتطعوا جزءا غاليا من تراب مصر فى سيناء الحبيبة لكن تصدى لهم الجيش العظيم وأسكنهم الجحور وباتوا وكأنهم سكان القبور ينبشون لإيجاد ممرا يأويهم وأصبحوا كالموتى لا تقوم لهم قائمة إلا فى ظلام الليل والخيانة وشاءت إرادة الله أن يستفيق الشعب وتنتصر إرادته قائلا لهؤلاء القتلة أننا لا ندين لكم بولاء ولن نتبعكم وشاءت إرادة الله أيضا أن يبقى الوطن والعلم وتحيا مصر وشعبها الذي باسمه صدر هذا الحكم.

كانت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، وعضوية المستشارين شريف محمد مجدي الجندى والمستشار أمين أمين السيد الديب وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلوان، قد قضت بمعاقبة 11 متهما فى قضية خلية جبهة النصرة الإرهابية إحدى مليشيات تنظيم القاعدة، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن 15عاما لباقي المتهمين والمراقبة 5 سنوات، ومصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها وغلقها، فى القضية رقم 476 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا والمقيدة برقم 240 لسنة 2018 جنايات طوارئ كلي غرب طنطا والمقيدة برقم 2606 لسنة 2018 كلي غرب طنطا.

كان المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال 11 متهما وهم كل من "أحمد.س.م" 41 سنة مهندس معماري، "شريف.ا.ع"، "محمود.ع.م"، "اسامة.ر.م"،" علاء الدين.م"، "جمال.ع.م"،"إبراهيم.م.ف"، ايهاب.خ.ع"، "رابح.س.ر"، "رامى.ج.م"، "جمال.ع.ن" لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا، لقيام المتهم بتولي وزعامة وقيادة جماعة جبهة النصرة إحدى مليشيات تنظيم القاعدة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل عن طريق تدريب المتهمين من الثانى حتى الثامن على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية والاساليب القتالية لتحقق اغراض الجماعة الإرهابية، وتمويل تلك الأعمال الإرهابية بالمال والسلاح والذخائر، وحيازة كتب أفكار ومتعقدات داعية لارتكاب أعمال عنف، وقيام المتهمين بالإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية برصد نقطة شرطة قحافة بطنطا ونقطة تفتيش قرية دفرة مركز طنطا، وتمرير المعلومات للمتهم الأول تمهيدا لاستهدافهم، وتداولت هيئة المحكمة القضية وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المشدد 15عاما والمراقبة 5سنوات لكل منهم، ومصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها ومصادرة أموالها.