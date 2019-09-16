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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية جبهة النصرة" لـ 27 أكتوبر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:02 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية جبهة النصرة" لـ 27 أكتوبر المستشار محمد سعيد الشربينى_أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، رابع جلسات محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة " ، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعدما كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.


جبهة النصرة

محاكمة المتهمين بجبهة النصرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

الارهابيين

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