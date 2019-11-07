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حبس عاطل ضبط بحوزته 46 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:49 ص
حبس عاطل ضبط بحوزته 46 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حشيش - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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قرر المستشار محمد أبو خضرة، رئيس نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل وبحوزته 46 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن محمد ومحمود رمضان معاونى المباحث، من ضبط "أحمد .ر" 30 عاما وبحوزته 46 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، تم التحفظ على المضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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