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حبس سائق بتهمة سرقة 100 ألف من شركته فى مدينة نصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:52 م
حبس سائق بتهمة سرقة 100 ألف من شركته فى مدينة نصر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من شركة يعمل بها .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بأن "ك.ل.م" 27 سنة سائق بشركة للتجارة والتوريدات، قام بصرف مبلغ مالى 100 ألف جنيه "خاصة بالشركة عمله" من أحد البنوك، واستقل سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيله لشارع عباس العقاد، وبعد نزوله وسيره مترجلًا بشارع عبد الرازق السنهورى، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة لم يُستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالى، وادعى تعرضه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليه " صاحب الشركة محل عمل المتهم "م.أ.س" 49 سنة ومقيم عمارات شركة مدينة نصر دائرة القسم اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مدينة نصر

النيابة العامة

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