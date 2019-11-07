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رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب .. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:56 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب .. صور رئيس جامعة سوهاج يتابع انتخابات اتحاد الطلاب
سوهاج - محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال الجولة الأولى لانتخابات للاتحادات الطلابية، والتى يتنافس بها 976 طالب وطالبة على عضوية 7 لجان بأنشطة الاتحاد الطلابى.

وأوضح "عزيز" أن اليوم سيتم الفرز وإعلان النتائج، مؤكداً أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 681 طالبا و295 طالبة.   

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة المشاركة بجدية في الانتخابات، فى إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، واخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمتهم وخدمة الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، على أن تقام انتخابات أمناء اللجان يوم الثلاثاء، بينما تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر .

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب (1)
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب 
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب (2)
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب 
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب (3)
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب 
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب (4)
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب 
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب (5)
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب 

 


جامعه سوهاج

رئيس جامعه سوهاج

انتخابات اتحاد الطلاب

سوهاج

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