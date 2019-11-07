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جامعة حلوان تحقق المركز الثالث عالميا فى مسابقة روبوت كشف الألغام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:27 ص
جامعة حلوان تحقق المركز الثالث عالميا فى مسابقة روبوت كشف الألغام جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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حقق طلاب فريق The Shild بكلية الهندسة حلوان بجامعة حلوان المركز الثالث عالميا فى مسابقة روبوت كاشف الألغام، ويعد ذلك مركزا متميزا فى هذا المجال، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. 
 
 
جاء ذلك التقيم في المؤتمر الدولي IROS2019 المنعقد في مدينة ماكاو بالصين، كما فاز الفريق بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي، وفاز الطالب محمد حازم بجائزة أفضل طالب وجائزة تصميم خرائط كشف الألغام deminer mapping . 
 
 
وقالت جامعة حلوان، فى بيان منذ قليل، إن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالأنشطة العلمية والمشاركة الطلابية فى مختلف دول العالم لاكساب الطلاب الخبرة المناسبة للمنافسة القوية والجادة فى مجالات البحث والتصميم الذى يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 
 
جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين فى المسابقة من كلية الهندسة بحلوان، هم: الطالب محمد حازم بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب مصطفى أسامة بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب مصطفى علي بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب حاتم محمد بالفرقة الثالثة قسم اتصالات،  الطالب محمد مجدي بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا، الطالب يوسف أشرف بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالبة آلاء أحمد بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالب محمود حسين بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا.

جامعة حلوان

ماجد نجم

مسابثة روبوت

الألغام

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