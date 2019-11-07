تعرف على عناوين المصالح الحكومية بدمياط

تضم مدينة دمياط عدد كبير من المصالح الحكومية ومراكز تقديم الخدمات التى يحتاج إليها المواطن الدمياطى
"اليوم السابع" يقدم دليل عناوين عدد من المصالح الحكومية والخدمية تعرف عليها
1- مديرية الصحة ميدان سرور مجمع المصالح
2- مديرية التضامن الإجتماعى بجوار مساكن المصنع خلف مول الصياد
3- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعى غيط النصاري
4- مديرية التموين شطا بجوار محكمة شطا
5- التنظيم والإدارة شطا بجوار محكمة شطا
6- التفتيش البحرى الأعصر عمارة الشرق للتأمين
7- هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية الأعصر عمارة الشرق للتأمين
8- ضرائب القيمة المضافة الأعصر عمارة الشرق للتأمين
9- مديرية القوى العاملة طريق المحور أمام قسم شرطة دمياط
10- مديرية المساحة طريق رأس البر منطقة البنوك
11- مديرية التربية والتعليم شارع عبد العال حلمى خلف عمر افندى
12- إدارة الرى والموارد المائية كورنيش النيل أمام الرقابة الإدارية
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