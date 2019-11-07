تعرف على عناوين المصالح الحكومية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تضم مدينة دمياط عدد كبير من المصالح الحكومية ومراكز تقديم الخدمات التى يحتاج إليها المواطن الدمياطى

"اليوم السابع" يقدم دليل عناوين عدد من المصالح الحكومية والخدمية تعرف عليها

1- مديرية الصحة ميدان سرور مجمع المصالح

2- مديرية التضامن الإجتماعى بجوار مساكن المصنع خلف مول الصياد

3- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعى غيط النصاري

4- مديرية التموين شطا بجوار محكمة شطا

5- التنظيم والإدارة شطا بجوار محكمة شطا

6- التفتيش البحرى الأعصر عمارة الشرق للتأمين

7- هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية الأعصر عمارة الشرق للتأمين

8- ضرائب القيمة المضافة الأعصر عمارة الشرق للتأمين

9- مديرية القوى العاملة طريق المحور أمام قسم شرطة دمياط

10- مديرية المساحة طريق رأس البر منطقة البنوك

11- مديرية التربية والتعليم شارع عبد العال حلمى خلف عمر افندى

12- إدارة الرى والموارد المائية كورنيش النيل أمام الرقابة الإدارية