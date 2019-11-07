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تعرف على عناوين المصالح الحكومية بدمياط

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:30 ص
تعرف على عناوين المصالح الحكومية بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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تضم مدينة دمياط عدد كبير من المصالح الحكومية ومراكز تقديم الخدمات التى يحتاج إليها المواطن الدمياطى

"اليوم السابع" يقدم دليل عناوين عدد من المصالح الحكومية والخدمية تعرف عليها 

 

1- مديرية الصحة ميدان سرور مجمع المصالح 

2- مديرية التضامن الإجتماعى بجوار مساكن المصنع خلف مول الصياد

3- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعى غيط النصاري

4- مديرية التموين شطا بجوار محكمة شطا

5- التنظيم والإدارة شطا بجوار محكمة شطا 

6- التفتيش البحرى الأعصر عمارة الشرق للتأمين

7- هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية الأعصر عمارة الشرق للتأمين 

8- ضرائب القيمة المضافة الأعصر عمارة الشرق للتأمين 

9- مديرية القوى العاملة طريق المحور أمام قسم شرطة دمياط 

10- مديرية المساحة طريق رأس البر منطقة البنوك

11- مديرية التربية والتعليم شارع عبد العال حلمى خلف عمر افندى 

12- إدارة الرى والموارد المائية كورنيش النيل أمام الرقابة الإدارية 

 

 

 


دليل الخدمات الحكومية بدمياط

دمياط

عناوين المصالح الحكومية بدمياط

مواطنى دمياط

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