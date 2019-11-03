سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: بدء حملات مكثفة على أسواق ومنافذ بيع المبيدات لضبط المحظور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
الزراعة: بدء حملات مكثفة على أسواق ومنافذ بيع المبيدات لضبط المحظور مبيدات زراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة  الزراعة، إن  هناك حملات مكثفة بدأت بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج  والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، في تصريحات لـ  "اليوم السابع"، إنه مع بداية  زراعات الموسم الشتوى المبكر، هناك  حملات  دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

وتابع "عبد المجيد"، أن اللجنة تواصل  عملها  بالتنسيق مع مديريات  الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

 


الافات الزراعية

لجنة المبيدات

أسواق المبيدات

الزراعات الشتوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تعلن بدء الحملة القومية لمكافحة الفئران لحماية المحاصيل الشتوية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 02:00 ص

"الزراعة": نستهدف فتح أسواق جديدة لتنشيط تصدير نباتات الزينة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 06:00 ص

فيديو وصور.. حديقة حيوان الجيزة تستعد لعرض مفتوح لـ"نمور وأسود وفهود" بدون أقفاص حديدية لأول مرة.. وزارة الزراعة: 6 مواليد جديدة والكانجرو "جوليا" أبرزها.. و"اللمبى وزيكا" فى انتظار أنثى سبع البحر الصينى

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 06:00 م

غدا.. انطلاق مهرجان الخيول بمحطة الزهراء بمشاركة 271 حصانا

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 11:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة