سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على تفاصيل معاينة الأدلة الجنائية لشقة الفنان هيثم احمد زكي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:12 م
تعرف على تفاصيل معاينة الأدلة الجنائية لشقة الفنان هيثم احمد زكي هيثم أحمد زكى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لشقة الفنان هيثم أحمد زكى بمدينة الشيخ زايد، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة الكائنة بالطابق الرابع، بكمباوند سكنى شهير.

كما تبين من خلال معاينة الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد حسن، خبيرى الأدلة الجنائية، أنه تم العثور على جثة الفنان هيثم أحمد زكى، أمام مدخل حمام الشقة، وتم التأكد من سلامة منافذ الشقة.

وحصل خبراء الأدلة الجنائية، على عينات دماء ومن أظافر الفنان هيثم أحمد زكى، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قد أكد أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى طبيعية، ولا توجد أى شبهات جنائية، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذى يقيم به، بالإضافة إلى فحص كاميرات الكمبوند الذى يقيم به، ولم يتم العثور على أى أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

أضاف المصدر إلى أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أى أسباب أخرى أدت إلى الوفاة، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وقال المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن الكمبوند الذى يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، وهو ما دفعهم لإبلاغ العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذى حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدى ملابسه.

 


هيثم احمد زكي

وفاة هيثم احمد زكي

هالة فؤاد

هيثم احمد زكي وخطيبته

الفنان هيثم احمد زكي

ابن الحمد زكي

حقيقة وفاة هيثم احمد زكي

انجى سلامة

هيثم أحمد زكي

جنازة هيثم احمد زكي

جثمان هيثم احمد زكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة