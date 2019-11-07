سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر: كاميرات المراقبة أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة هيثم احمد زكي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:43 م
مصدر: كاميرات المراقبة أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة هيثم احمد زكي هيثم أحمد زكى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى طبيعية، ولا توجد أى شبهات جنائية، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذى يقيم به، بالإضافة إلى فحص كاميرات الكمبوند الذى يقيم به، ولم يتم العثور على أى أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

أضاف المصدر إلى أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أى أسباب أخرى أدت إلى الوفاة، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وقال المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن الكمبوند الذى يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، وهو ما دفعهم لإبلاغ العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذى حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدى ملابسه.

 

 


هيثم احمد زكي

وفاة هيثم احمد زكي

هالة فؤاد

هيثم احمد زكي وخطيبته

الفنان هيثم احمد زكي

ابن الحمد زكي

حقيقة وفاة هيثم احمد زكي

انجى سلامة

هيثم أحمد زكي

جنازة هيثم احمد زكي

جثمان هيثم احمد زكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة