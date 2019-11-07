مصدر: كاميرات المراقبة أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة هيثم احمد زكي

كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى طبيعية، ولا توجد أى شبهات جنائية، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذى يقيم به، بالإضافة إلى فحص كاميرات الكمبوند الذى يقيم به، ولم يتم العثور على أى أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

أضاف المصدر إلى أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أى أسباب أخرى أدت إلى الوفاة، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وقال المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن الكمبوند الذى يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، وهو ما دفعهم لإبلاغ العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذى حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدى ملابسه.