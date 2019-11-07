تعرف على أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس فى أسواق محافظة الغربية

كما تُباع الدواجن بـ21 جنيها للكيلو، أوراك طازجة 25جنيها للكيلو، أوراك مجمدة بـ22جنيها، صدور 31 جنيها، كبد وقوانص 27جنيها، وأجنحه الدواجن بـ15جنيها، والبانية الطازج بـ50جنيها، والبط بـ30 جنيها للكيلو، دبابيس 32جنيها للكيلو، جمبرى مقشور بـ60جنيها، والملوخية المجمدة بـ7جنيهات، بامية مثلجة بـ8جنيهات، بسلة بالجزر بـ9 جنيهات، سجق بلدى بـ25 جنيه، كفته عائلى بـ30 جنيها، أوراك رومى 30 جنيها للكيلو، رومى طازج بـ45 جنيها للكيلو، أجنحة بالقفص بـ10جنيهات للكيلو.

وتشهد باكيات بيع اللحوم بمنافذ كلنا واحد التى تنظمها مباحث التموين بالغربية، بالمحلة وطنطا، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن الطازجة والتى تباع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.