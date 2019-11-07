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تعرف على أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس فى أسواق محافظة الغربية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:46 م
تعرف على أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس فى أسواق محافظة الغربية أسعار اللحوم والدواجن - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اللحوم والدواجن والبط اليوم الخميس فى أسواق المحافظة، ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بالمحلة وطنطا، وتُباع اللحوم البلدى الصغيرة بـ90جنيها للكيلو، والكبيرة بـ70جنيها، ويُباع كيلو الضانى الصغير بـ85 جنيها، والضانى الكبير بـ80جنيها.

كما تُباع الدواجن بـ21 جنيها للكيلو، أوراك طازجة 25جنيها للكيلو، أوراك مجمدة بـ22جنيها، صدور 31 جنيها، كبد وقوانص 27جنيها، وأجنحه الدواجن بـ15جنيها، والبانية الطازج بـ50جنيها، والبط بـ30 جنيها للكيلو، دبابيس 32جنيها للكيلو، جمبرى مقشور بـ60جنيها، والملوخية المجمدة بـ7جنيهات، بامية مثلجة بـ8جنيهات، بسلة بالجزر بـ9 جنيهات، سجق بلدى بـ25 جنيه، كفته عائلى بـ30 جنيها، أوراك رومى 30 جنيها للكيلو، رومى طازج بـ45 جنيها للكيلو، أجنحة بالقفص بـ10جنيهات للكيلو.

وتشهد باكيات بيع اللحوم بمنافذ كلنا واحد التى تنظمها مباحث التموين بالغربية، بالمحلة وطنطا، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن الطازجة والتى تباع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

 


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