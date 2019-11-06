تعرف على أسعار اللحوم والدواجن فى أسواق محافظة الغربية ..صور

الغربية – مصطفى عادل

ينشر "اليوم السابع" أسعار اللحوم والدواجن والبط، اليوم الأربعاء، فى أسواق محافظة الغربية ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بالمحلة وطنطا، وتُباع اللحوم البلدى الصغيرة بـ90 جنيها للكيلو، والكبيرة بـ70جنيها، ويُباع كيلو الضانى الصغير بـ85 جنيها، والضانى الكبير بـ80جنيها.

كما تُباع الدواجن بـ21 جنيها للكيلو، وعرض 2 فرخة بـ40 جنيها، وأجنحه الدواجن بـ15جنيها، والبانية الطازج بـ45جنيها، والبط بـ30 جنيها للكيلو، وصدور بـ32 جنيها، جمبرى مقشور بـ60 جنيها، والملوخية المجمدة بـ7 جنيهات، بامية مثلجة بـ8 جنيهات، بسلة بالجزر بـ9 جنيهات، سجق بلدى بـ25 جنيها، كفته عائلى بـ30 جنيها.

وتشهد باكيات بيع اللحوم بمنافذ كلنا واحد التى تنظمها مباحث التموين بالغربية، بالمحلة وطنطا، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن الطازجة والتى تباع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.