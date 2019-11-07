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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:05 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرة 10.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 10274.56 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.5 مليون سهم بقيمة 211.4 مليون ريال قطرى عبر 5787 صفقة، وارتفع 30 سهماً، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.
 

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