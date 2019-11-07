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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:40 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% خاسرة 31.07 نقطة، لتصل إلى مستوى 10253.31 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.8 مليون سهم بقيمة 68 مليون ريال قطرى عبر 2374 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 14سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%.

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