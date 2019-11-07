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تداول 410 شاحنة و51 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:44 ص
تداول 410 شاحنة و51 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ - أرشيفية

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أعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، تداول 113 طن معدات بترولية و410 شاحنة بضائع و51 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 70 شاحنة و14 سيارة ، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و7 سيارة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Larisse وعلى متنها 113 طن معدات بترولية قادمة من رأس شقير والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و11 سيارة وغادرت السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 80 شاحنة و18 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 36 شاحنة و1 سيارة ، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 78 شاحنة .

 

موانى البحر الاحمر

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البحر الاحمر

اخبار مصر

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