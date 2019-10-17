وصول 33 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا وتداول 419 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Gilco spirit وعلى متنها 33 ألف طن ألمونيوم قادمة من جدة والسفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و24 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 17 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينة سينا وعلى متنها 54 شاحنة وسياراتين وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 43 سيارة.