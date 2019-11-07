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تداول: إدارج شركة عبد الله أبو معطى للمكتبات فى السوق الرئيسية ابتداءً من الاثنين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:33 م
تداول: إدارج شركة عبد الله أبو معطى للمكتبات فى السوق الرئيسية ابتداءً من الاثنين بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت السوق المالية السعودية-تداول، عن إدراج وبدء تداول شركة عبد الله سعد محمد أبو معطى للمكتبات فى السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الإثنين فى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم 10%، جاء ذلك بعد موافقة الهيئة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
 
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 48.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 10.28% رابحاً 490.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5261.50 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة. 
 
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه والمواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%. 
 
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 6.07%، ثم شاكر بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.17% ثم عناية بنسبة 3.36%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 2.91%.
 

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عبد الله أبو معطى للمكتبات

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