ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% رابحا 84.84 نقطة ليصل إلى مستوى 7834.10 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.41% رابحا 67.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4838.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 50.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 111 شركة، فيما تراجعت 52 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%.

وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 5.45%، ثم الحكير بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.13% ثم دور بنسبة 0.87%، ثم العقارية بنسبة 0.79%.