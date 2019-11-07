سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير محضر ضد عقار مخالف بحرم مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية للمرة الرابعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:47 م
تحرير محضر ضد عقار مخالف بحرم مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية للمرة الرابعة مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إجراءات قانونية ضد عقار مخالف للاشتراطات البنائية مواجهة لمسجد تربانة الأثري وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 والقانون رقم 61 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وتعديلات 2019.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إن منطقة آثار الإسكندرية قامت اليوم بتحرير المحضر الرابع، تجاه العقار المخالف والأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الأثري وهي 11.5 م، حيث سبق وقامت بتحرير محضرين أرقام 3 أحوال في 24 أكتوبر و3 أحوال في 28 أكتوبر، ثم تم تحرير المحضر رقم   أحوال لسنة 2019 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر وتم تحرير محضر اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر برقم 26 أحوال .

وأكد "متولي" فى تصريحات صحفية له اليوم أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بتحرير المشرفين علي المسجد الأثرى محضرا رابعا، وأن الإدارة لن تتهاون فى التعدى على حرم المسجد الأثرى أو أى منطقة أثرية أخرى.

يذكر أن المسجد مسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 بتاريخ 21 نوفمبر 1951 ، ويقع بشارع فرنسا بالمنشية وسط الإسكندرية، وهو من نوعية المساجد المعلقة ويتكون من طابقين، ويتكون الدور الاول من عدة محلات أوقفت للصرف على المسجد و به سبيل و الطابق الثانى يصعد الية بسلم ذو طرفين ودرجاته من الجرانيت.


الاسكندرية

مسجد تربانة الاثرى

الاثار الاسلامية

اثار الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة