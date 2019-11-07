تحرير محضر ضد عقار مخالف بحرم مسجد تربانة الأثرى بالإسكندرية للمرة الرابعة

الاسكندرية جاكلين منير

اتخذت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إجراءات قانونية ضد عقار مخالف للاشتراطات البنائية مواجهة لمسجد تربانة الأثري وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 والقانون رقم 61 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وتعديلات 2019.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إن منطقة آثار الإسكندرية قامت اليوم بتحرير المحضر الرابع، تجاه العقار المخالف والأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الأثري وهي 11.5 م، حيث سبق وقامت بتحرير محضرين أرقام 3 أحوال في 24 أكتوبر و3 أحوال في 28 أكتوبر، ثم تم تحرير المحضر رقم أحوال لسنة 2019 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر وتم تحرير محضر اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر برقم 26 أحوال .

وأكد "متولي" فى تصريحات صحفية له اليوم أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بتحرير المشرفين علي المسجد الأثرى محضرا رابعا، وأن الإدارة لن تتهاون فى التعدى على حرم المسجد الأثرى أو أى منطقة أثرية أخرى.

يذكر أن المسجد مسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 بتاريخ 21 نوفمبر 1951 ، ويقع بشارع فرنسا بالمنشية وسط الإسكندرية، وهو من نوعية المساجد المعلقة ويتكون من طابقين، ويتكون الدور الاول من عدة محلات أوقفت للصرف على المسجد و به سبيل و الطابق الثانى يصعد الية بسلم ذو طرفين ودرجاته من الجرانيت.