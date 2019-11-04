"آثار الإسكندرية": إجراءات قانونية ضد عقار مخالف بحرم مسجد تربانة الأثرى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عقار مخالف للاشتراطات البنائية مواجهة لـمسجد تربانة الأثري وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3، والقانون رقم 61 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وكذا تعديلات 2019.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن منطقة آثار الإسكندرية سبق وقامت بتحرير محضرين أرقام 3 أحوال فى 24 أكتوبر الماضى و 3 أحوال فى 28 أكتوبر، للبناء والأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الآثرى وهى 11.5م.

وأكد "متولى"، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بتحرير المشرفين على المسجد الأثرى المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2019 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر.

يذكر أن المسجد مسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 بتاريخ 21 نوفمبر 1951، و يقع بشارع فرنسا بالمنشية وسط الإسكندرية، وهو من نوعية المساجد المعلقة ويتكون من طابقين، ويتكون الدور الأول من عدة محلات أوقفت للصرف على المسجد وبه سبيل والطابق الثانى يصعد الية بسلم ذو طرفين ودرجاته من الجرانيت.